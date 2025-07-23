"Довелося зробити щось надзвичайне": Сирський розкрив деталі Курської операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше детально розповів про одну з найсміливіших військових операцій України - наступ на Курську область РФ. За його словами, це було надзвичайне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", - зазначив головнокомандувач.

Ідеться про неочікувану операцію в тилу ворога — українське вторгнення в західну Курську область РФ.

План готувався вкрай обмеженим колом командирів. Головною метою було змусити Росію перейти до оборони вже на своїй території.

За словами Сирського, українські сили тоді захопили близько 500 квадратних миль у Курській області, приголомшивши як Москву, так і західних союзників.

Вплив на хід війни

Операція мала значний моральний ефект: підняла бойовий дух армії та суспільства, яке на той момент втрачало віру в можливість наступу.

Із часом Росія знову витіснила українські сили з більшості захоплених територій у Курській області.

Зараз, за словами Сирського, ворог зосереджує значні сили на сході Донецької області та вперше намагається прорватися до Дніпропетровщини.

Сирський заявив, що під час операції в Курській області загинуло або було поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців.

Водночас він відмовився називати втрати української сторони, однак наголосив, що вони значно менші за російські.

Північнокорейські війська

За його словами, за минулий рік близько третини всіх керованих авіаційних бомб, які Росія використала, були скинуті не по території України, а саме по Курській області, де точилися активні бойові дії.

Крім того, саме в цьому регіоні були зафіксовані перші підрозділи північнокорейських військ.

Сирський оцінив їхню чисельність приблизно у 20 тисяч осіб. Водночас він уточнив, що ці війська поки не брали участі у бойових діях на території України.