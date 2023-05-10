"Довбуш Карпатський" презентував медову новинку

Про це йдеться в прес-релізі компанії .

Для того, щоб задовольнити потребу споживачів та ринку у смакових рішеннях, виробник коньяку "Довбуш Карпатський" запустив новинку в лінійці продукції "Довбуш Карпатський" медовий.

Смак новинки - поєднання солодкого меду, енергії сонця та оксамитового аромату. Влітку напій рекомендується пити сильно охолодженим для максимального розкриття смаку та аромату.

Характеристики коньяку "Довбуш Карпатський" Медовий: Купаж зі спиртів високої якості; Мʼякий медовий смак; Широка гама смаку та аромату; Ідеально підходить для коктейлів; Влітку рекомендується пити сильно охолодженим.

Власник Торгового дому "АВ" Фелікс Черток зазначив, що падіння ринку українського алкоголю з початку війни не дало компанії впасти духом.

"Компанія, спираючись на свій багаторічний досвід, швидко збудувала план подальшого розвитку. Ми відчуваємо свою відповідальність перед споживачами та державою, тому зберегли команду для дистрибуцію якісного продукту та підтримки економіки країни. Компанія продовжує інвестувати у власний розвиток, розширюючи асортимент продукції. В Україні бренд Довбуш Карпатський існує з 2019 року. На сьогодні продукт закріпився на ринку і вже знайшов свого споживача. За останні роки підраховується кратне зростання виробництва та обсягів продажу бренду. До 2025 року у компанії є мета увійти до ТОП-3 лідерів України", - зазначив він.

Також Фелікс Черток сказав, що ідея нового продукту у тому, що смакові позиції у міцному алкоголі показують динаміку зростання.

"Тому ми попри війну та труднощі вирішили випустити новинку в портфелі бренду. Компанія закладала в цей продукт українську міць та незламність і головне, щоб наш продукт впізнавали навіть за межами країни", - зазначив власник ТД.