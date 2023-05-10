"Довбуш Карпатский" представил медовую новинку

Об этом говорится в пресс-релизе компании .

Для того чтобы удовлетворить потребность потребителей и рынка во вкусовых решениях, производитель коньяка "Довбуш Карпатский" запустил новинку в линейке продукции "Довбуш Карпатский" медовый.

Вкус новинки - сочетание сладкого меда, энергии солнца и бархатного аромата. Летом напиток рекомендуется пить сильно охлажденным для максимального раскрытия вкуса и аромата.

Характеристики коньяка "Довбуш Карпатский" Медовый: Купаж из спиртов высокого качества; Мягкий медовый вкус; Широкая гамма вкуса и аромата; Идеально подходит для коктейлей; Летом рекомендуется пить сильно охлажденным.

Владелец Торгового дома "АВ" Феликс Черток отметил, что падение рынка украинского алкоголя с начала войны не дало компании упасть духом.

"Компания, опираясь на свой многолетний опыт, быстро построила план дальнейшего развития. Мы чувствуем свою ответственность перед потребителями и государством, поэтому сохранили команду для дистрибуции качественного продукта и поддержки экономики страны. Компания продолжает инвестировать в собственное развитие, расширяя ассортимент продукции. В Украине бренд Довбуш Карпатский существует с 2019 года. На сегодня продукт закрепился на рынке и уже нашел своего потребителя. За последние годы подсчитывается кратный рост производства и объемов продаж бренда. К 2025 году у компании есть цель войти в ТОП-3 лидеров Украины", - отметил он.

Также Феликс Черток сказал, что идея нового продукта состоит в том, что вкусовые позиции в крепком алкоголе показывают динамику роста.

"Поэтому мы, несмотря на войну и трудности, решили выпустить новинку в портфеле бренда. Компания закладывала в этот продукт украинскую мощь и несгибаемость и главное, чтобы наш продукт узнавали даже за пределами страны", - отметил владелец ТД.