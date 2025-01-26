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Довбик забив – "Рома" перевернула гру в Серії А

Удіне, Неділя 26 січня 2025 18:06
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Довбик забив – "Рома" перевернула гру в Серії А Фото: Артем Довбик (/x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Італійська "Рома" з українським форвардом Артемом Довбиком у складі в рамках 22-го туру Серії А грала на виїзді з "Удінезе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 22-й тур

"Удінезе" – "Рома" – 1:2

Голи: Лукка, 38 – Пеллегріні, 50 (пенальті), Довбик, 64 (пенальті)

Команди ідуть зовсім поруч у турнірній таблиці. Перед очним поєдинком їх розділяло лише одне очко. Римляни з 27-ма балами посідали 9-те місце, а їхній суперник, з 26-ма – 10-те.

У першому колі "Рома" легко розбила "Удінезе" з рахунком 3:0. Один з м'ячів записав на свій рахунок Довбик.

У звітній зустрічі перемога далась "вовкам" навпаки дуже важко. "Удінезе" повів у рахунку в першому таймі – Лоренцо Лукка відзначився після розіграшу штрафного. Перед самою перервою Довбик вразив ворота господарів, але суддя зафіксував офсайд.

В другому таймі "Рома" перевернула гру. Вже на 50-й хвилині "вовки" отримали право на пенальті. До "точки" підійшов капітан команди Лоренцо Пеллегріні і не схибив.

А на 64-й хвилині гості повели в рахунку. Суддя знову призначяив пенальті на їхню користь. Але цього разу вирок взявся виконувати Довбик. Українець майстерно розвів воротаря і м'яч по різних кутах.

Вітчизняний форвард втретє поспіль забив за "Рому" в чемпіонаті Італії. Загалом це 12-й гол для українця за римську команду. Довбик допоміг "вовкам" перервати 18-матчеву серію без перемог у виїзних поєдинках.

"Рома" збагатилася трьома очками, але все одно не зрушила з 9-ї позиції в таблиці. Зараз у активі команди 30 пунктів. Лідирує в чемпіонаті Італії з 53-ма балами "Наполі", який на шість очок випереджає міланський "Інтер".

Довбик забив – &quot;Рома&quot; перевернула гру в Серії А

Раніше "Жирона" з Циганковим програла матч за три хвилини в іспанській Ла Лізі.

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Футбол Чемпіонат Італії Артем Довбик Рома
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