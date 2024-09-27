Довбик забив, Яремчук дебютував у старті: як зіграли українці у Лізі Європи

Римський клуб на "Стадіо Олімпіко" зіграв унічию з іспанським "Атлетіком". Господарі забили на 32-й хвилині зусиллями українця, який замкнув флангову подачу ударом головою. Під кінець гри, вже після того, як українця замінили, "Атлетік" зрівняв рахунок й встановив остаточний результат – 1:1.

Довбик забив за "Рому" у третьому матчі поспіль. У грі з іспанцями він провів на полі 81 хвилину. Окрім гола, віддав 10 точних передач з 15-ти (67% точності), двічі потрапив у офсайд і заробив один фол.

Переможець Ліги конференцій 2023/24 "Олімпіакос" поступився на виїзді французькому "Ліону" – 0:2. Вперше в офіційних матчах за грецький клуб у старті вийшов українець Роман Яремчук.

Нападник на 49-й хвилині мав момент, але не зумів переграти воротаря. Яремчука замінили на 60-й хвилині. В активі українця три успішні спроби дриблінгу, 18 точних пасів з 25-ти (72% точності), три виграні верхові єдиноборства з шести (50%) та 11 втрат м'яча.

У наступному турі Ліги Європи (3 жовтня) "Рома" на виїзді зіграє проти шведського "Ельфсборга", а "Олімпіакос" удома зустрінеться з португальською "Брагою".

Фото: Футболісти "Роми" вітають українця (x.com/officialasroma)

Скільки Довбик забив у єврокубках

27-річний нападник тричі був найкращим бомбардиром у національних чемпіонатах: двічі в Україні, та один раз – у Іспанії. Натомість на євроарені його показники не такі значні.

Гол у ворота "Атлетіка" – лише сьомий для форварда у 13-ти поєдинках континентальних клубних турнірів. Раніше він відзначився за "Дніпро-1" у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (1 гол) та Лізі конференцій (5).

Натомість в активі Яремчука17 єврокубкових голів у 47-ми матчах. Українець відзначався у ЛЧ та ЛЄ, виступаючи за бельгійські "Гент" (10 голів) та "Брюгге" (4), а також за португальську "Бенфіку" (3).