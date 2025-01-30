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Довбик на виліт, Яремчук – у топ-8: розклади перед останнім туром Ліги Європи

Четвер 30 січня 2025 15:17
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Довбик на виліт, Яремчук – у топ-8: розклади перед останнім туром Ліги Європи Фото: Артем Довбик з "Ромою" балансують на грані вильоту з ЛЄ (x.com/asromaen)
Автор: Андрій Костенко

Услід за Лігою чемпіонів розв'язка наступає і в основному раунді другого за значенням єврокубкового турніру. 30 січня будуть зіграні 18 матчів заключного туру Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Усі поєдинки 8-го ігрового дня Ліги Європи стартують в один час – о 22:00 за Києвом. Єдиний представник України – столичне "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби. Тому перенесемо акценти на клуби українських легіонерів – італійську "Рому" Артема Довбика та грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука.

Теперішня формула Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тож, за підсумками 8-ми турів основного етапу визначаться: 8 команд, що напряму потраплять до 1/8 фіналу, 16 клубів, які проб'ються до стикових матчів плей-офф, 12 невдах, для яких євросезон завершиться.

Перелік матчів 8-го туру основного етапу Ліги Європи (30 січня, початок – о 22:00).

  • "Динамо" – РФШ
  • "Андерлехт" – "Хоффенхайм"
  • "Атлетік" – "Вікторія"
  • "Аякс" – "Галатасарай"
  • "Брага" – "Лаціо"
  • "Ліон" – "Лудогорець"
  • "Маккабі" Тель-Авів – "Порту"
  • "Мідтьюлланд" – "Фенербахче"
  • "Ніцца" – "Буде-Глімт"
  • "Олімпіакос" – "Карабах"
  • "Реал Сосьєдад" – ПАОК
  • "Рейнджерс" – "Юніон"
  • "Рома" – "Айнтрахт"
  • "Славія" – "Мальме"
  • ФКСБ – "Манчестер Юнайтед"
  • "Твенте" – "Бешикташ"
  • "Тоттенхем" – "Ельфсборг"
  • "Ференцварош" – АЗ

Довбик на виліт, Яремчук – у топ-8: розклади перед останнім туром Ліги Європи

Що світить клубам українців

"Олімпіакос" Яремчука може відчувати себе відносно спокійно – греки вже гарантували собі плей-офф. Але мають шанси й на топ-8. Щоб пробитися до числа щасливчиків треба перемагати вдома азербайджанський "Карабах" та слідкувати за результатами конкурентів.

Для "Роми" Довбика все набагато складніше. Щоб пройти у плей-офф треба обов'язково перемагати німецький "Айнтрахт". У випадку нічиєї або поразки римляни ризикують вилетіти з турніру. Зазначимо, що суперник "вовків" – один з лідерів турніру. Команда з Франкфурта йде другою у таблиці, поступаючись лише іншій римській команді – "Лаціо".

"Лаціо" – безперечний лідер основного етапу ЛЄ. Це єдина команда, яка йде в турнірі без поразок та вже забезпечила собі місце в топ-8.

А взагалі тут, як і в Лізі чемпіонів, чимало сюрпризів та несподіванок. Зокрема, серед команд, які точно продовжать змагатися за трофей – румунський ФКСБ, норвезький "Буде-Глімт" та чеська "Вікторія". Натомість такі топ-клуби, як португальський "Порту" та нідерландський "Аякс" ризикують не потрапити навіть у стики.

Довбик на виліт, Яремчук – у топ-8: розклади перед останнім туром Ліги Європи

Раніше повідомили, де і коли дивитися матч "Динамо" – РФШ у Лізі Європи.

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