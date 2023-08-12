UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Довбик яскраво дебютував в Іспанії: рятівний гол із подачі іншого українця

Фото: Артем Довбик дебютував за "Жирону" (twitter.com/LaLigaTR)
Автор: Дмитро Левицький

Форвард збірної України Артем Добвик провів результативний прем'єрний матч в іспанській Ла Лізі, вирвавши нічию для "Жирони" разом із Віктором Циганковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Дует українців гучно підтвердив взаєморозуміння на полі. Нападнику вистачило восьми хвилин після виходу на заміну, щоб забити.

"Жирона" пропустила першою від "Реал Сосьєдада". Відкрили рахунок баски в дебюті зустрічі. Кубо в дотик із меж штрафного замкнув передачу Муньйоса.

Час Довбика настав у середині другої половини. З'явився на полі він на 64-й хвилині, а в обіймах партнерів опипився на 72-й. Циганков виконав навіс, а форвард головою відправив м'яч у сітку.

Зрештою, "Жирона" зуміла втримати бойову нічию на виїзді. У наступному турі команда українців зустрінеться з "Хетафе" вдома. Матч запланований на 20 серпня.

Довбик в "Жироні"

Минулої неділі Довбик завершив перехід до іспанської "Жирони", де вже грає інший українець - Віктор Циганков. Довбик підписав з "Жироною" контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу наразі невідомі, але він нібито став найдорожчим в історії "червоно-білих". Каталонський клуб віддав орієнтовно 7 млн євро.

Хто такий Артем Довбик

Довбик - найкращий бомбардир УПЛ сезону 2022/23. Він зіграв 30 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 24 м'ячі. Загалом провів у лавах "спортклубівців" 86 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 54 голи.

Дебютував на профі рівні в сезоні 2014/15 у Другій лізі за "Черкаський Дніпро". Після року виступів у Черкасах опинився в дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців.

Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем ДовбикІспаніяФутбол