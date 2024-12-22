ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Довбик з "Ромою" декласували "Парму": чим відзначився українець (відео)

Рим, Неділя 22 грудня 2024 16:02
UA EN RU
Довбик з "Ромою" декласували "Парму": чим відзначився українець (відео) Фото: Артем Довбик долучився до розгрому (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

"Рома" Артема Довбика розгромила "Парму" у Серії А. Українець взяв участь у трьох результативних атаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Римляни на своєму полі з рахунком 5:0 перемогли одного з аутсайдерів чемпіонату Італії – "Парму". Український форвард вийшов на поле з перших хвилин і був одним з найпомітніших у склади столичної команди.

Вже у першому таймі "вовки" відзначилися двічі. На 8-й хвилині Довбик віддав м'яч на Дібала, якого скосили в штрафному. Сам постраждалий реалізував пенальті.

Одразу після перерви римляни довели рахунок до розгромного. А Довбик відзначився кумедним асистом. М'яч після удару Салемакерса відскочив від спини українця до Дібала і той оформив дубль.

А під кінець гри відзначився і сам українець, якому віддячив Дібала. Аргентинець віддав елегантний пас, після якого наш земляк фактично зайшов з м'ячем у порожні ворота. Це був п'ятий гол Довбика у Серії А.

Український нападник зіграв у поєдинку всі 90 хвилин. Протягом матчу наніс п'ять ударів, з яких один – у площину воріт.

Це друга поспіль зустріч "Роми", де українець відзначається результативними діями. У попередньому матчі в рамках Кубка Італії проти "Сампдорії" (4:1) він перервав семиматчеву безгольову серію, оформивши свій перший дубль у складі італійської команди.

Довбик з &quot;Ромою&quot; декласували &quot;Парму&quot;: чим відзначився українець (відео)

Раніше Михайлюк з особистим рекордом доклався до перемоги "Юти" в НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Італії Артем Довбик Рома
NEWS
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
DAILY
"Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії