Довбик з "Ромою" декласували "Парму": чим відзначився українець (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Римляни на своєму полі з рахунком 5:0 перемогли одного з аутсайдерів чемпіонату Італії – "Парму". Український форвард вийшов на поле з перших хвилин і був одним з найпомітніших у склади столичної команди.

Вже у першому таймі "вовки" відзначилися двічі. На 8-й хвилині Довбик віддав м'яч на Дібала, якого скосили в штрафному. Сам постраждалий реалізував пенальті.

Одразу після перерви римляни довели рахунок до розгромного. А Довбик відзначився кумедним асистом. М'яч після удару Салемакерса відскочив від спини українця до Дібала і той оформив дубль.

А під кінець гри відзначився і сам українець, якому віддячив Дібала. Аргентинець віддав елегантний пас, після якого наш земляк фактично зайшов з м'ячем у порожні ворота. Це був п'ятий гол Довбика у Серії А.

Український нападник зіграв у поєдинку всі 90 хвилин. Протягом матчу наніс п'ять ударів, з яких один – у площину воріт.

Це друга поспіль зустріч "Роми", де українець відзначається результативними діями. У попередньому матчі в рамках Кубка Італії проти "Сампдорії" (4:1) він перервав семиматчеву безгольову серію, оформивши свій перший дубль у складі італійської команди.