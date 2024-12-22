ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Довбик с "Ромой" деклассировали "Парму": чем отличился украинец (видео)

Рим, Воскресенье 22 декабря 2024 16:02
UA EN RU
Довбик с "Ромой" деклассировали "Парму": чем отличился украинец (видео) Фото: Артем Довбик приобщился к разгрому (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

"Рома" Артема Довбика разгромила "Парму" в Серии А. Украинец принял участие в трех результативных атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Римляне на своем поле со счетом 5:0 победили одного из аутсайдеров чемпионата Италии - "Парму". Украинский форвард вышел на поле с первых минут и был одним из самых заметных в составе столичной команды.

Уже в первом тайме "волки" отличились дважды. На 8-й минуте Довбик отдал мяч на Дибала, которого скосили в штрафной. Сам пострадавший реализовал пенальти.

Сразу после перерыва римляне довели счет до разгромного. А Довбик отметился забавным ассистом. Мяч после удара Салемакерса отскочил от спины украинца к Дибала и тот оформил дубль.

А под конец игры отличился и сам украинец, которого отблагодарил Дибала. Аргентинец отдал элегантный пас, после которого наш земляк фактически зашел с мячом в пустые ворота. Это был пятый гол Довбика в Серии А.

Украинский нападающий сыграл в поединке все 90 минут. В течение матча нанес пять ударов, из которых один - в створ ворот.

Это вторая подряд встреча "Ромы", где украинец отмечается результативными действиями. В предыдущем матче в рамках Кубка Италии против "Сампдории" (4:1) он прервал семиматчевую безголевую серию, оформив свой первый дубль в составе итальянской команды.

Довбик с &quot;Ромой&quot; деклассировали &quot;Парму&quot;: чем отличился украинец (видео)

Ранее Михайлюк с личным рекордом приложился к победе "Юты" в НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Италии Артем Довбик Рома
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии