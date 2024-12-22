Довбик с "Ромой" деклассировали "Парму": чем отличился украинец (видео)

"Рома" Артема Довбика разгромила "Парму" в Серии А. Украинец принял участие в трех результативных атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Римляне на своем поле со счетом 5:0 победили одного из аутсайдеров чемпионата Италии - "Парму". Украинский форвард вышел на поле с первых минут и был одним из самых заметных в составе столичной команды.

Уже в первом тайме "волки" отличились дважды. На 8-й минуте Довбик отдал мяч на Дибала, которого скосили в штрафной. Сам пострадавший реализовал пенальти.

Сразу после перерыва римляне довели счет до разгромного. А Довбик отметился забавным ассистом. Мяч после удара Салемакерса отскочил от спины украинца к Дибала и тот оформил дубль.

А под конец игры отличился и сам украинец, которого отблагодарил Дибала. Аргентинец отдал элегантный пас, после которого наш земляк фактически зашел с мячом в пустые ворота. Это был пятый гол Довбика в Серии А.

Украинский нападающий сыграл в поединке все 90 минут. В течение матча нанес пять ударов, из которых один - в створ ворот.

Это вторая подряд встреча "Ромы", где украинец отмечается результативными действиями. В предыдущем матче в рамках Кубка Италии против "Сампдории" (4:1) он прервал семиматчевую безголевую серию, оформив свой первый дубль в составе итальянской команды.