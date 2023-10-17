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Довбик реалізував пенальті за збірну України, а Мальта забила двічі: відео

Та-Калі, Вівторок 17 жовтня 2023 23:02
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Довбик реалізував пенальті за збірну України, а Мальта забила двічі: відео Фото: "Синьо-жовті" йдуть на вольову перемогу в гостях (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України пропустила першою, але встигла вийти вперед у протистоянні зі збірною Мальти ще до перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Острів'яни зуміли забити швидкий м'яч. Пол Мбонг якісно відкрився між центральними оборонцями та втік на побачення з Трубіним. Удар нападника під опорну ногу воротар "синьо-жовтих" парирувати не зміг.

Відео гола Мбонга:

Відігратися збірній України допомогли господарі. Мальтієць Камензулі на 38-й хвилині так завзято прагнув вибити м'яч подалі після невдалої спроби Судакова, що зрізав м'яч у власні ворота. Кіпер Бонелло врятувати вже не зумів.

Відео автогола Камензулі:

А за кілька хвилин українці заробили одинадцятиметровий. Мудрик увірвався до штрафного майданчика та отримав удар по нозі. До позначки підійшов Довбик і потужним пострілом прошив голкіпера.

Відео гола Довбика:

До слова, раніше пригадали протистояння з футбольними "карликами" в історії збірної України.

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Артем Довбик Збірна України
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