Довбик реализовал пенальти за сборную Украины, а Мальта забила дважды: видео
Национальная команда Украины пропустила первой, но успела выйти вперед в противостоянии со сборной Мальты еще до перерыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Островитяне сумели забить быстрый мяч. Пол Мбонг качественно открылся между центральными защитниками и убежал на свидание с Трубиным. Удар нападающего под опорную ногу вратарь "сине-желтых" парировать не смог.
Видео гола Мбонга:
Отыграться сборной Украины помогли хозяева. На 38-й минуте мальтиец Камензули так упорно стремился выбить мяч подальше после неудачной попытки Судакова, что срезал мяч в собственные ворота. Кипер Бонелло спасти уже не смог.
Видео автогола Камензули:
А через несколько минут украинцы заработали одиннадцатиметровый. Мудрик ворвался в штрафную и получил удар по ноге. К отметке подошел Довбик и мощным выстрелом прошил голкипера.
Видео гола Довбика:
К слову, ранее вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.
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