Довбик прислушался к критике Раньери и забил юбилейный гол в Серии А (видео)

Столичная "Рома", которая теперь может сконцентрироваться на выступлениях в Серии А, одержала шестую подряд победу в турнире. Благодаря точному удару украинца Артема Довбика.

Серия А, 29-й тур

"Рома" - "Кальяри" - 1:0

Гол: Довбик, 62

После поражения в Лиге Европы от испанского "Атлетика", повлекшего вылет "Ромы" из турнира, украинский форвард подвергся жесткой критике от наставника "волков" Клаудио Раньери.

"Я сказал ему, чтобы он думал о том, как играет, а не только о голах. Если он думает только о голах, это плохо. Если ты не даешь мне ни игры, ни голов, это разочаровывает, - заявил тренер и добавил, - Он должен бороться, как и все. Я не хочу верить, что он сдался, но он должен доказать мне это на тренировках. Если он сдастся, у меня есть 25 других футболистов, которые хотят играть".

После такого откровенного "наезда" с довольно прозрачными намеками, украинцу действительно надо было задуматься и сделать выводы. Похоже, ему это удалось.

Не скажешь, что украинский форвард выдал слишком яркий поединок. Он имел моменты, не все из них использовал, но в конце концов свое дело сделал. Выполнил все так, как мы привыкли, как он это делал в прошлом сезоне в Испании. На 62-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Довбику от спины защитника соперников. И наш форвард с разворота расстрелял ворота "Кальяри".

Таким образом отечественный нападающий забил юбилейный, 10-й гол, в Серии А. Он остается лучшим бомбардиром "волков" в чемпионате. В целом украинец записал на свой счет уже 15-й мяч в текущем сезоне. Кроме того, он трижды удачно ассистировал партнерам.

Через десять минут после гола Довбика замененным узбек Шомуродов. За 72 минуты на поле наш форвард совершил шесть ударов по воротам, выиграл две воздушные дуэли, а также отдал 16 пасов, из которых 14 были точными.

Одержав победу, "Рома" набрала 49 очков и поднялась в таблице на 7-ю строчку, опередив "Милан". Отставание от 6-го "Лацио" составляет всего два пункта, а от "Ювентуса" и "Болоньи", занимающих 4-е и 5-е места соответственно - 4 балла.

Тройка лидеров Серии А выглядит так: "Интер" и "Наполи" - по 61 очку, "Аталанта" - 58.