Довбик повертається в Іспанію, Яремчук сподівається на диво: розклад ігрового дня в Лізі Європи

Ігровий день у ЛЄ розбитий на дві сесії: перші чотири матчі розпочнуться о 19:45 за Києвом, стільки ж стартують о 22:00. "Українські" клуби серед тих, хто зіграє раніше.

"Рома" завітає до Країни Басків, де в Більбао зустрінеться з місцевим "Атлетіком". Тиждень тому в Італії команди зіграли матч, який можна назвати абсолютно рівним. Гості вийшли вперед на самому початку другого тайму, швидко пропустили м'яч у відповідь і все йшло до закономірної нічиєї. Але в самій кінцівці узбецький нападник римлян Шомуродов, який вийшов на поле замість Довбика, записав себе в головні герої зустрічі і приніс "Ромі" перемогу – 2:1.

Зважаючи на успіх узбека у грі єврокубку, далеко не факт, що український нападник опиниться в стартовому складі "вовків". Клаудіо Раньєрі полюбляє виховні методи, коли перевага надається форварду, що відзначився в попередньому матчі. Це, до речі, спрацювало в останньому поєдинку Серії А проти "Емполі", коли у старті вийшов Шомуродов, а Довбик – з'явився на полі з лави запасних.

Вітчизняний форвард проведе свій перший офіційний матч на території Іспанії з часу переходу з "Жирони" до "Роми". Цікаво, що граючи за каталонську команду він у Ла Лізі у ворота "Атлетіка" не забивав. Проте відзначився у грі з басками вже за "Рому" – під час поєдинку основного етапу ЛЄ у Римі (1:1).

"Вовкам", безумовно, буде важко в Більбао, але після домашньої перемоги вони зараз перебувають у трохи більш вигідному становищі, ніж суперник.

А от "Олімпіакосу" Яремчука доводиться сподіватися на диво. Тиждень тому в норвезькому місті Буде, яке розташоване за Полярним колом, греки зазнали нищівної поразки – 0:3. Українець, який грав з перших хвилин, мав принаймні дві нагоди відзначитися, але не використав їх. Сьогодні його поява у старті під питанням. Проте великі шанси на вихід з лави запасних. Грекам треба буде відіграватись, тому свіжі сили в атаці знадобляться.

Перелік матчів 1/8 фіналу Ліги Європи:

Початок о 19:45

"Атлетік" – "Рома" (перший матч – 1:2)

"Олімпіакос" – "Буде-Глімт" (перший матч – 0:3)

"Айнтрахт" – "Аякс" (перший матч – 2:1)

"Лаціо" – "Вікторія Пльзень" (перший матч – 2:1)

Початок о 22:00

"Тоттенхем" – АЗ (перший матч – 0:1)

"Рейнджерс" – "Фенербахче" (перший матч – 3:1)

"Ліон" – ФКСБ (перший матч – 3:1)

"Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьєдад" (перший матч – 1:1)

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