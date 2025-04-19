Довбик, Миколенко та інші: з ким зіграють українці у топ-лігах на вихідних

У суботу, неділю та понеділок очікуємо вихід на поле вітчизняних гравців в англійській Прем'єр-лізі, іспанській Ла Лізі та італійській Серії А.

Англія

АПЛ, 33-й тур

"Брентфорд" – "Брайтон" – субота, 19 квітня, 17:00

– субота, 19 квітня, 17:00 "Евертон" – "Манчестер Сіті" – субота, 19 квітня, 17:00

– субота, 19 квітня, 17:00 "Кристал Пелас" – "Борнмут" – субота, 19 квітня, 17:00

– субота, 19 квітня, 17:00 "Іпсвіч" – "Арсенал" – неділя, 20 квітня, 16:00

Одразу три "українські" команди вийдуть на поле о 17:00 за Києвом у суботніх матчах англійської Прем'єр-ліги. "Борнмут" Іллі Забарного зіграє на виїзді з "Кристал Пелас", "Брентфорд" Єгоря Ярмолюка прийме "Брайтон", а "Евертон" Віталія Миколенка – посперечається з "Манчестер Сіті". Вже відомо, що всі троє українців вийдуть у стартових складах.

Команда Забарного веде боротьбу за потрапляння в єврокубки. Для цього треба потрапити в топ-7 за підсумками сезону. "Борнмут" наразі йде 8-м, відстаючи від 7-ї "Астон Вілли" на шість очок.

У неділю о 16:00 зіграє "Арсенал" Олександра Зінченка. Півфіналіст ЛЧ ще не втратив шансів на чемпіонство в АПЛ, хоча відставання віл лідера – "Ліверпуля" складає вже 13 пунктів.

Італія

Серія А, 33-й тур

"Рома" – "Верона" – субота, 19 квітня, 21:45

– субота, 19 квітня, 21:45 "Емполі" – "Венеція" – неділя, 20 квітня, 16:00

– неділя, 20 квітня, 16:00 "Дженоа" – "Лаціо" – понеділок, 21 квітня, 19:00

Артем Довбик перед грою з "Вероною" отримає приз найкращого в Серії А у березні. Можливо це стане для форварда додатковим стимулом у грі проти "Верони". "Рома" всіма силами намагається закріпитися у "єврозоні". Щільність у верхній частині таблиці дуже висока – різниця між третьою сходинкою та сьомою, яку наразі посідає "Рома" – 7 очок.

"Емполі" Віктора Коваленка впевнено прямує на виліт до Серії В. Один з шансів на врятування – перемога в матчі з прямим конкурентом, "Венецією". Обидві команди плетуться в хвості таблиці, маючи по 24 пункти. "Кальярі" другий з кінця, "Венеція" – третя.

"Дженоа" Руслана Маліновського може допомогти "Ромі" Довбика, якщо пригальмує на своєму полі "Лаціо". Участь українця в матчі – під великим питанням: все ще дається взнаки травма, отримана на тренуванні минулого тижня.

Іспанія

Ла Ліга, 32-й тур

"Реал" – "Атлетік" – неділя, 20 квітня, 22:00

– неділя, 20 квітня, 22:00 "Жирона" – "Бетіс" – понеділок, 21 квітня, 22:00

Мадридський "Реал" після фіаско в Лізі чемпіонів готується до матчу з "Атлетіком". Разом з командою вже тренується Андрій Лунін, який був змушений пропустити більше двох тижнів через травму м'яза. Теоретично він зможе вийти на поле, якщо раптом щось станеться з Тібо Куртуа. Мадридці сперечаються за титул з "Барселоною", від якої зараз відстають на чотири очки.

"Жирона" Віктор Циганкова та Владислава Крапівцова плавно дрейфує до зони вильоту з еліти. Після 9-ти турів без перемог вона вже 16-та. В понеділок на команду чекає чергове випробування – матч проти "Бетіса", який вийшов у півфінал Ліги конференцій, а в чемпіонаті бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів.