Довбик магічним дотиком приєднався до перестрілки з "Атлетіко": відео

Український форвард Артем Довбик доклався до нелегкої перемоги "Жирони" над мадридським "Атлетіко" в 19-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

"Жирона" – "Атлетіко" – 4:3

Голи: Валері, 2, Савіо, 26, Блінд, 39, Мартін, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

Гольовий фестиваль розпочався на 2-й хвилині, коли Валері з лінії штрафного майданчика технічно поклав у дальній кут. Відігралися "матрацники" доволі швидко – Мората прийняв м'яч на межі офсайду та пробив повз голкіпера. Та на 26-й "Жирона" знову опинилися попереду завдяки добиванню Савіо.

Перед перервою господарі відірвалися на два м'ячі. Після розіграшу кутового Довбик класно продовжив навіс на дальню стійку, а там Блінд відправив сферу в сітку. Проте, Мората перед перервою скористався виходом на ворота Гассаніги.

А на старті другої половини форвард "Атлетіко" оформив хет-трик. Де Пауль вивів іспанця на оперативний простір, а той елегантно перекинув м'яч через воротаря. Однак, у доданий арбітром час "Жирона" вирвала перемогу завдяки диво-голу Мартіна в дальню дев'ятку.

Довбик провів на полі 67 хвилин. Його замінив ветеран Стуані. Статистика українця в чемпіонаті Іспанії – 18 матчів, 11 м'ячів і 5 результативних передач.