Довбик у Мадриді, Битва за Нью-Йорк НХЛ і майже фініш Бундесліги: анонс вихідних у спорті

Випробування мадридським "Атлетіко" для Артема Довбика, італійський етап "електричної" Формули, хокейне протистояння Нью-Йорка, потенційно чемпіонський матч для леверкузенського "Байєра" та мотоперегони в штаті Техас відбудуться в прийдешній вікенд.

"Атлетіко" – "Жирона"

13 квітня, 15:00, Мадрид, "Ванда Метрополітано", трансляція на MEGOGO

Четверта команда таблиці прийме третю в центральному матчі туру Ла Ліги. "Матрацники" отримали позитивний заряд посеред тижня від перемоги в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а тепер спробують закріпитися в топ-4. На п'яти команді Дієго Сімеоне ніяк не перестане наступати "Атлетік" із Більбао. Натомість "Жирона" навпаки – намагатиметься як мінімум не дозволити мадридцям скоротити 7-очковий відрив. Віктор Циганков не їде в Мадрид через ушкодження.

eПрі Мізано

13 квітня, 16:03, Мізано-Адріатіко, Міжнародний автодром Мізано імені Марко Сімончеллі, телетрансляція на Eurosport

Формула E продовжила тримати марку гостроцікавого чемпіонату. Перед подвійним етапом в Італії лідерство в загальному заліку ділять пілот "Ягуара" Нік Кессіді та Паскаль Верляйн із "Порше" (по 63 очки). Неподалік й інші фаворити, зокрема чинний чемпіон Джейк Денніс ("Андретті"). На попередніх п'яти етапах перемоги відсвяткували п'ять гонщиків. Тож головна інтрига eпрі – чи буде шостий та сьомий? Тим більше, траса в Емілії-Романьї дебютуватиме в першості.

Фото: Паскаль Верляйн і Антоніу Фелікс да Кошта набрали 83 очки для "Порше" (motorsports.porsche.com)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

13 квітня, 19:30, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", трансляція на app.setantasports.com

Утретє за три тижні визначатимуть сильнішого принципові суперники Великого яблука. "Айлендерс" після перемоги в дербі у вівторок тепер потрібна ще й виїзна перемога. "Рейнджерс" вийшов у лідери Східної конференції та давно забронював квитки в плей-офф. Натомість "острів'яни" ведуть запеклу боротьбу за останні путівки в перший раунд Кубка Стенлі, тож цінним для команди Патріка Руа стане кожне очко. Перемога в "Битві за Нью-Йорк" на цьому етапі – приємний бонус.

"Байєр" – "Вердер"

14 квітня, 18:30, Леверкузен, "БайАрена", телетрансляція на Setanta Sports+

Ось і настав цей момент. "Байєр" на порозі першого титулу в історії. Хабі Алонсо впритул підійшов до того, щоб назавжди викинути на смітник образливий ярлик "Неверкузен". "Фармацевти" не просто прямують до треблу (Бундесліга, Кубок Німеччини, Ліга Європи), а досі залишаються непереможними в сезоні 2023/24. Перед зустріччю з "Вердером" розклад простий – домашня перемога над бременцями зробить "Байєр" чемпіоном за п'ять турів до кінця чемпіонату.

Фото: "БайАрена" зачекалася на "Срібну салатницю" Бундесліги (facebook.com/bayer04leverkusen)

Мото Гран-прі Америк

14 квітня, 22:00, Остін, "Траса Америк", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Набирає обертів новий сезон MotoGP. Третьою зупинкою елітних мотогонщиків стане Техас. Лідером за океан поїхав іспанець Хорхе Мартін із "Прамака". Віце-чемпіон світу став першим у спринті та третім у гонці в Катарі, а в Португалії віддзеркалив ці позиції. Такі результати дозволили створити 18-очковий гандикап перед конкурентами. Натомість чинний чемпіон Франческо Баньяя ("Дукаті") після перемоги в першому гран-прі не зміг фінішувати в другому. Буде гаряче.