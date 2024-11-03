UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Довбик голом не врятував "Рому" від чергової поразки в чемпіонаті Італії: відео

Фото: Артем Довбик оформив шостий гол за "вовків" у всіх турнірах (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитим м'ячем у протистоянні з "Вероною" у 11-му турі Серії A, та столична "Рома" поступилася на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Італії, Серія A, 11-й тур

"Верона" – "Рома" – 3:2

Голи: Тенгстедт, 13, Маньяні, 34, Арруї, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Вилучення: Роча Лівраменто, 90+5 (В, пряма червона картка)

 

 

 

Українець вийшов у старті "вовків" на вістрі атаки. З глибини нападника підтримували Пеллегріні та Суле.

Рахунок, однак, відкрили "мастифи", коли Тенгстедт скористався помилкою Залєвскі. Суле першим голом у складі "Роми" повернув "вовків" у гру в середині першої половини. Однак, ще до перерви після стандарту Маньяні вдруге вивів уперед "Верону".

У другому таймі вирівняв становище Довбик. У швидкій атаці римлян Челік від правого краю штрафного прострілив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився українець. Проте, під завісу зустрічі Арруї реалізував момент "мастифів" у контратаці.

На той час Довбик уже покинув поле. Його на 74-й хвилині замінив Бальданці. "Рома" зазнала третьої поразки в останніх чотирьох турах Серії A та залишилася за межами топ-10 чемпіонату Італії. Статистика українського форварда – 10 матчів, 4 голи. Ще 2 м'ячі українець оформив у Лізі Європи (3 поєдинки).

До слова, напередодні "Борнмут" Забарного здолав "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РомаАртем ДовбикЧемпіонат Італії