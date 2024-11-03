Довбик голом не врятував "Рому" від чергової поразки в чемпіонаті Італії: відео

Чемпіонат Італії, Серія A, 11-й тур

"Верона" – "Рома" – 3:2

Голи: Тенгстедт, 13, Маньяні, 34, Арруї, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Вилучення: Роча Лівраменто, 90+5 (В, пряма червона картка)

Українець вийшов у старті "вовків" на вістрі атаки. З глибини нападника підтримували Пеллегріні та Суле.

Рахунок, однак, відкрили "мастифи", коли Тенгстедт скористався помилкою Залєвскі. Суле першим голом у складі "Роми" повернув "вовків" у гру в середині першої половини. Однак, ще до перерви після стандарту Маньяні вдруге вивів уперед "Верону".

У другому таймі вирівняв становище Довбик. У швидкій атаці римлян Челік від правого краю штрафного прострілив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився українець. Проте, під завісу зустрічі Арруї реалізував момент "мастифів" у контратаці.

На той час Довбик уже покинув поле. Його на 74-й хвилині замінив Бальданці. "Рома" зазнала третьої поразки в останніх чотирьох турах Серії A та залишилася за межами топ-10 чемпіонату Італії. Статистика українського форварда – 10 матчів, 4 голи. Ще 2 м'ячі українець оформив у Лізі Європи (3 поєдинки).