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Довбик голом не врятував "Рому" від чергової поразки в чемпіонаті Італії: відео

Верона, Неділя 03 листопада 2024 21:30
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Довбик голом не врятував "Рому" від чергової поразки в чемпіонаті Італії: відео Фото: Артем Довбик оформив шостий гол за "вовків" у всіх турнірах (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитим м'ячем у протистоянні з "Вероною" у 11-му турі Серії A, та столична "Рома" поступилася на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Італії, Серія A, 11-й тур

"Верона" – "Рома" – 3:2

Голи: Тенгстедт, 13, Маньяні, 34, Арруї, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Вилучення: Роча Лівраменто, 90+5 (В, пряма червона картка)

Українець вийшов у старті "вовків" на вістрі атаки. З глибини нападника підтримували Пеллегріні та Суле.

Рахунок, однак, відкрили "мастифи", коли Тенгстедт скористався помилкою Залєвскі. Суле першим голом у складі "Роми" повернув "вовків" у гру в середині першої половини. Однак, ще до перерви після стандарту Маньяні вдруге вивів уперед "Верону".

У другому таймі вирівняв становище Довбик. У швидкій атаці римлян Челік від правого краю штрафного прострілив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився українець. Проте, під завісу зустрічі Арруї реалізував момент "мастифів" у контратаці.

На той час Довбик уже покинув поле. Його на 74-й хвилині замінив Бальданці. "Рома" зазнала третьої поразки в останніх чотирьох турах Серії A та залишилася за межами топ-10 чемпіонату Італії. Статистика українського форварда – 10 матчів, 4 голи. Ще 2 м'ячі українець оформив у Лізі Європи (3 поєдинки).

До слова, напередодні "Борнмут" Забарного здолав "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії.

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Рома Артем Довбик Чемпіонат Італії
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