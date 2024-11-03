Довбик голом не спас "Рому" от очередного поражения в чемпионате Италии: видео

Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился забитым мячом в противостоянии с "Вероной" в 11-м туре Серии A, но столичная "Рома" уступила на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Италии, Серия A, 11-й тур

"Верона" – "Рома" – 3:2

Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Арруи, 88 – Суле, 28, Довбик, 53

Удаление: Роча Ливраменто, 90+5 (В, прямая красная карточка)

Украинец вышел в старте "волков" на острие атаки. С глубины нападающего поддерживали Пеллегрини и Суле.

Счет, однако, открыли "мастифы", когда Тенгстедт воспользовался ошибкой Залевски. Суле первым голом в составе "Ромы" вернул "волков" в игру в середине первой половины. Однако еще до перерыва после стандарта Маньяни во второй раз вывел вперед "Верону".

Во втором тайме выровнял положение Довбик. В быстрой атаке римлян Челик от правого края штрафной прострелил во вратарскую, где самым ловким оказался украинец. Однако под занавес встречи Арруи реализовал момент "мастифов" в контратаке.

К тому времени Довбик уже покинул поле. Его на 74-й минуте заменил Бальданци. "Рома" потерпела третье поражение в последних четырех турах Серии A и осталась за пределами топ-10 чемпионата Италии. Статистика украинского форварда – 10 матчей, 4 гола. Еще 2 мяча украинец оформил в Лиге Европы (3 поединка).