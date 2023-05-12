Довбенко: рішення ВАКС про заочне розслідування відносно мене є незаконним та безпідставним

ВАКС ухвалив рішення проводити відносно юриста Андрія Довбенка заочне розслідування. Довбенко назвав це рішення суду незаконним та безпідставним, й має намір відстоювати права у Європейському суді з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Довбенка в Facebook .

"Абсурдність ситуації в тому, що я брав участь у цьому засіданні ВАКС особисто, через відеозвʼязок. А така спеціальна форма розслідування як заочне призначена лише для осіб, місцезнаходження яких невідоме. І загалом перетворення виключної процедури на формальність, "тому що слідству так зручно", викликає багато запитань. Завжди, коли закордонні колеги чують in absentia, це їх дуже насторожує, бо дає місце та підстави для зловживань", - зазначив юрист.

За його словами, він не переховується й проживає у Великій Британії понад 3 роки.

"Задовго до так званого "вручення" підозри (першого, другого, може вже третього, трохи збився з рахунку). Стою на консульському обліку у Посольстві України. Слідству та суду прекрасно відоме місце мого знаходження. Десятки разів я звертався до НАБУ і САП з листами та клопотаннями про співпрацю та проведення слідчих дій. Просив мене допитати. Проте всі мої заяви та клопотання залишились без відповіді. Висновок із цих засідань у мене один: метою такого заочного розслідування є моє фактичне усунення від справи", - додав Довбенко.

Нагадаємо, раніше Андрій Довбенко заявляв, що готовий надати свідчення у справі через відеозв'язок. Але детективи НАБУ, за його словами, "ігнорують вимоги закону".

Як відомо, НАБУ оголосило в розшук Довбенка на початку 2023 року.

12 травня САП повідомила, що "слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи, яка обґрунтовано підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн".