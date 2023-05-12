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Довбенко: решение ВАКС о заочном расследовании в отношении меня незаконно и безосновательно

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Пятница 12 мая 2023 22:21
Довбенко: решение ВАКС о заочном расследовании в отношении меня незаконно и безосновательно Фото: Андрей Довбенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

ВАКС принял решение проводить в отношении юриста Андрея Довбенко заочное расследование. Довбенко назвал это решение суда незаконным и безосновательным, и намерен отстаивать права в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Довбенко в Facebook.

"Абсурдность ситуации в том, что я принимал участие в этом заседании ВАКС лично, через видеосвязь. А такая специальная форма расследования как заочно предназначена только для лиц, местонахождение которых неизвестно. И вообще превращение исключительной процедуры в формальность, "так как следствию так удобно", вызывает много вопросов. Всегда, когда зарубежные коллеги слышат in absentia, это их очень настораживает, потому что дает место и основания для злоупотреблений", - отметил юрист.

Он также отметил, что не скрывается и проживает в Великобритании более 3 лет.

"Задолго до так называемого "вручения" подозрения (первого, второго, может уже третьего, немного сбился со счета). Стою на консульском учете в Посольстве Украины. Следствию и суду прекрасно известно место моего нахождения. Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Просил меня допросить. Однако все мои заявления и ходатайства остались без ответа. Заключение из этих заседаний у меня одно: целью такого заочного расследования мое фактическое отстранение от дела", - добавил Довбенко.

Напомним, ранее Андрей Довбенко заявлял, что готов предоставить показания по делу через видеосвязь. Но детективы НАБУ, по его словам, "игнорируют требования закона".

Как известно, НАБУ объявило в розыск Довбенко в начале 2023 года.

12 мая САП сообщила, что "следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, обоснованно подозреваемого в организации растраты арестованного имущества на 485 млн грн".

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