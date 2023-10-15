Дотримуйтеся безпечної поведінки. У МОЗ розповіли, як діяти у разі атаки терористів

Майже два роки, Україна живе в стані повномасштабної війни. Це означає постійну небезпеку для цивільних громадян, які мешкають як поблизу лінії фронту, так і далі від неї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Міжнародний експерт із роботи з травмою Алекс Гершанов пояснив, що робити, якщо ви стали свідком терористичної атаки.
За словами експерта, першочергово необхідно дотримуватись безпечної поведінки.
"Не біжіть у бік вибуху або стрілянини, якщо ви не є медиком, рятувальником або фахівцем, який надає першу психологічну допомогу. Пам'ятайте, що існує загроза повторних атак в одному місці за короткий проміжок часу. Також ви можете перешкодити роботі рятувальних та інших спеціальних служб", - зазначив Гершанов.
Він наголосив, що якщо у вас чи когось із навколишніх людей є фізичне ушкодження - поранення, сильний шум у голові, гострий біль без видимих ушкоджень або ушкодження, забиття за відсутності болю необхідно негайно звернутись по медичну допомогу.
Гершанов повідомив, що в більшості випадків через високий рівень гормонів стресу людина не відчуває болю і, наприклад, може ходити добу з переломом.
Реакції, що виникають після переживання терористичної атаки, такі як:
Якщо інтенсивність цих реакцій не знижується, необхідно звернутися до фахівця - лікаря загальної практики, або до лікаря-психолога, або в окремих випадках до психіатра.
У цей період (до 3-4 тижнів) дуже важливою є соціальна підтримка:
"Пам’ятайте! Алкоголь не знімає гострий стрес, адже на тлі гормонального сплеску, він не виконує функції розслаблення", - наголосив експерт.
Нагадаємо, що в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Він спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров'я українців.
Крім того, РБК-Україна нещодавно нагадало номери екстрених номерів підтримки.
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