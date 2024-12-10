ДОТ купив сухпайки для ЗСУ на чверть дорожче, ніж ГУР та Нацгвардія: розслідування

Йдеться про закупівлю добових польових наборів продуктів №15 категорії "посилений" (ДПНП-П). Такі добові набори для триразового харчування взагалі не містять металевих консервів. Це фактично повноцінні сніданок, обід і вечеря, запаковані в реторт-пакети, що зменшує вагу та дозволяє зберегти цілісність і якість продуктів. Посилений набір містить безполуменевий нагрівач їжі, що вкрай важливо в польових умовах.

"Наші гроші" у період з 2022 по 2024 рік знайшли сім закупівель ГУР та Нацгвардії добових наборів продуктів по нормі 15, чотири з них - посилені.

З’ясувалось, що у всіх угодах ціна пайка була дешевша, ніж в ДОТ. Держоператор тилу на чолі з Жумаділовим закупив такі самі набори, але на 13-25% дорожче. Окрім того, у випадку з ДОТ ціни вказані без ПДВ, тобто до цих значень треба додавати ще плюс 20%.

Відповідно до даних в системі "Прозорро", ДОТ замовили 333 340 таких наборів на суму 140,92 млн грн. Для порівняння, у закупівлях ГУР і НГУ участь брали від 3 до 6 учасників, а в закупівлях ДОТу конкуренція була значно нижчою – від 1 до 3 учасників.