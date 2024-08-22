Для досягнення частки зеленої енергетики в 27% треба терміново вирішити боргову кризу, - експерт

Для досягнення нового затвердженого плану держави з досягнення 27% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у 2030 році треба терміново подолати проблему боргів перед існуючими інвесторами в зелену енергетику.

"На сьогодні ці борги тільки для зеленої енергетики складають близько 24 мільярдів гривень, тобто зрозуміло, що поки борги ці не будуть погашені – ніякої довіри в інвесторів до українського уряду не буде, тому вони не будуть інвестувати", - заявив Омельченко.

За його словами, для досягнення цільового показника треба продовжити рух в лібералізації ринку електроенергії, а також погасити борги перед інвесторами.

"Якщо цього не буде зроблено, то це ілюзія розраховувати, що тільки завдяки стратегії чи концепції ми зможемо залучити інвесторів", - підкреслив експерт.

Він нагадав, що попередня стратегія, яка була прийнята у 2017 році, передбачала, що станом на сьогодні Україна повинна була мати на 6-7 ГВт більше потужностей децентралізованої генерації, однак вона не була реалізована через те, що неправильно відбувалася імплементація європейського законодавства

"Ми не мали б таких проблем з енергозабезпеченням, незважаючи навіть на удари ворога… Замість того, щоб просто поступово імплементувати ті нормативні акти, які зараз діють в ЄС, показали свою ефективність, у нас, на жаль, уряд зайнявся дещо іншим", - сказав Омельченко.

Він також додав, що уряд тоді почав займатися другорядними задачами, фантазіями, впроваджувати різні прайс-кепи, обмеження, адміністративні втручання в ринок. Це все призвело до того, що замість інвестицій у нас почали утворюватися величезні борги.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії "Енергоатом". Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.