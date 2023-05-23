Доступно не всім. Українцям розповіли, як підвищити розмір пенсії
Українці можуть самостійно регулювати розмір майбутньої пенсії, роблячи добровільні внески. Однак, ця послуга не доступна для всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили у ПФУ, спрощений механізм добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування дозволяє впливати на розмір пенсії, яка буде призначена людині після досягнення пенсійного віку.
Завдяки добровільним внескам можна підвищити розмір майбутньої пенсії. Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески - це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих - збільшена заробітна плата, додали в прес-службі.
Однак, за нових умов, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які не отримують пенсію, тобто не є пенсіонерами.
"Отже, якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї", - йдеться в повідомленні.
Натомість збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна, за допомогою благодійних пожертв. У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70 % суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% - як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів, пояснили у ПФУ.
Нагадаємо, до Верховної ради внесений новий законопроект про пенсійну реформу. Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.
Згідно з проектом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.
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