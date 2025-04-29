З доступним цінником: новий кросовер Renault Boreal показали на першому фото

Відомо, що це буде кросовер С-класу для ринків за межами Європи, зокрема, Латинської Америки. У самій компанії заявляють, що Boreal "демонструє світові амбіції бренду" та "перехід у більш престижний сегмент", проте поки що без вказівки технічних подробиць. Не виключено, що ім'я Boreal присвоять модернізованому Dacia Bigster.

У Renault розповіли, що назву для кросовера запозичили з грецької міфології: Борей - це божество, що втілює північний бурхливий вітер, і це ім'я підкреслює силу, дизайн і статус французького кросовера. За неофіційною інформацією, Boreal стане відносно доступною моделлю, як і згаданий Bigster.

Якщо ця версія підтвердиться, то Boreal може розділити з Bigster моторну гаму, яка включає кілька силових установок різного ступеня електрифікації.

На поки що єдиному тизері зображені срібляста емблема Renault і назва Boreal фірмовим шрифтом. Це рішення відрізняється від оформлення Bigster, у якого по центру задніх дверей є лише шильдик Dacia, а ім'я моделі написано в нижньому лівому кутку та виконане у чорному матовому кольорі.