"Доступні ліки" поширили на ще одну категорію пацієнтів

Програмою "Доступні ліки" відтепер може скористатись більша кількість українців. До реєстру додали знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЗСУ.

Починаючи з 31 серпня паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні за програмою “Доступні ліки”. Наразі оновлений Реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації містить 515 торгових назв препаратів і медвиробів. Їх вартість частково або повністю відшкодовує НСЗУ.

"НСЗУ продовжує розширювати програму реімбурсації. Додалися знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Завдяки простому алгоритму програми, отримати ліки та медпрепарати за рецептом можна в будь-якій із 13 568 аптек, які є учасницями програми реімбурсації лікарських засобів по всій країні. Вартість лікарських засобів та медвиробів аптекам відшкодує НСЗУ", - зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.

До програми реімбурсації увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках – чотири безоплатні та два з доплатою. Пацієнти зможуть отримати їх за електронним рецептом в аптеках із договором з НСЗУ.

Як отримати ліки?

Звернутися до сімейного або лікуючого лікаря:

Пацієнтам із онкологією - звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Пацієнтам із психічними розладами: звернутися до лікаря-психіатра. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Іншим паліативним пацієнтам: звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз хронічний біль і призначить знеболювальні засоби. Далі – звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

З електронним рецептом звернутися до аптеки, яка має договір з НСЗУ.

Отримати знеболювальні препарати безоплатно або з частковою доплатою в аптеці з договором з НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медпрепарати за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.