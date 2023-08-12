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Доступні ліки. Як дізнатися, які препарати можна отримати безкоштовно

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Україна, Субота 12 серпня 2023 14:42
Доступні ліки. Як дізнатися, які препарати можна отримати безкоштовно Фото: українцям пояснили, які ліки можна отримати безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці у рамках програми "Доступні ліки" можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Повний список доступних ліків можна знайти онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я у Facebook.

Щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт.

Отримати "доступні ліки" можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку "Доступні ліки". Весь перелік аптек також є за посиланням.

Зараз у програмі "Доступні ліки" вже 486 лікарських засобів за напрямами:

  • серцево-судинні захворювання;
  • цукровий і нецукровий діабет;
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • розлади поведінки і психіки;
  • епілепсія;
  • хвороба Паркінсона;
  • імуносупресивні препарати.

Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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