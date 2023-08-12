Доступні ліки. Як дізнатися, які препарати можна отримати безкоштовно
Українці у рамках програми "Доступні ліки" можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Повний список доступних ліків можна знайти онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я у Facebook.
Щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт.
Отримати "доступні ліки" можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку "Доступні ліки". Весь перелік аптек також є за посиланням.
Зараз у програмі "Доступні ліки" вже 486 лікарських засобів за напрямами:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий і нецукровий діабет;
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
- розлади поведінки і психіки;
- епілепсія;
- хвороба Паркінсона;
- імуносупресивні препарати.
Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.
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