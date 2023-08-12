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Доступные лекарства. Как узнать, какие препараты можно получить бесплатно

Новина українською →
Украина, Суббота 12 августа 2023 14:42
Доступные лекарства. Как узнать, какие препараты можно получить бесплатно Фото: украинцам объяснили, какие лекарства можно получить бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы в рамках программы "Доступные лекарства" могут получить некоторые препараты бесплатно. Полный список доступных лекарств можно найти онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Facebook.

Чтобы получить лекарство бесплатно, нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу-специалисту. Он должен выписать назначение и е-рецепт.

Получить "доступное лекарство" можно в аптеках, имеющей договор с НСЗУ. Обычно такие аптеки имеют специальную отметку "Доступное лекарство". Весь список аптек также есть по ссылке.

Сейчас в программе "Доступные лекарства" уже 486 лекарственных средств по направлениям:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный и несахарный диабет;
  • хронические заболевания нижних дыхательных путей;
  • расстройства поведения и психики;
  • эпилепсия;
  • болезнь Паркинсона;
  • иммуносупрессивные препараты

Актуальный перечень лекарств, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, можно узнать, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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