Доступные лекарства. Как узнать, какие препараты можно получить бесплатно
Украинцы в рамках программы "Доступные лекарства" могут получить некоторые препараты бесплатно. Полный список доступных лекарств можно найти онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Facebook.
Чтобы получить лекарство бесплатно, нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу-специалисту. Он должен выписать назначение и е-рецепт.
Получить "доступное лекарство" можно в аптеках, имеющей договор с НСЗУ. Обычно такие аптеки имеют специальную отметку "Доступное лекарство". Весь список аптек также есть по ссылке.
Сейчас в программе "Доступные лекарства" уже 486 лекарственных средств по направлениям:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный и несахарный диабет;
- хронические заболевания нижних дыхательных путей;
- расстройства поведения и психики;
- эпилепсия;
- болезнь Паркинсона;
- иммуносупрессивные препараты
Актуальный перечень лекарств, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, можно узнать, перейдя по ссылке.
Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.
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