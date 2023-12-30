Доступна не всім: хто у 2024 році зможе отримати соціальну стипендію

Так, у 2024 році отримати соціальну стипендію зможуть особи, які були у російському полоні, ув'язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

У такому випадку потрібна виписка з відповідного Єдиного реєстру осіб. Діти полонених можуть надати таку виписку чи копію рішення про встановлення факту позбавлення особи свободи.

Також на соціальну стипендію можуть розраховувати учасники бойових дій та їхні діти. Їм для оформлення соціальної стипендії достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

Якщо паперові документи для призначення стипендії втрачено, орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією чи медичного висновку про дитину з інвалідністю.

Розмір стипендій в Україні

Звичайна стипендія в Україні у вищих навчальних закладах складає 2 тисячі гривень в місяць, підвищена академічна стипендія - 2 910 гривень.

Інші стипендії у ВНЗ: