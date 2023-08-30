Доступ до укриттів в навчальних закладах Києва зробили цілодобовим

Як зазначили в прес-службі, безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Укриття у Києві

Нагадаємо, наприкінці літа всього укриттями у Києві вже забезпечено:

83% дитячих садків;

91% шкіл;

95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

75% установ професійної вищої та вищої освіти.

Крім того, у Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.

У Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.

При цьому більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними притулками, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів.