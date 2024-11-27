Доступ до програми “5-7-9%” і простір для ветеранського бізнесу: як Ірпінь відновлюється після окупації

Загалом, за інформацією Кабміну, Київська область на сьогодні входить у пʼятірку регіонів - лідерів за кількістю виданих кредитів за програмою “5-7-9%”, при цьому загальна по Україні кількість виданих кредитів тільки минулого тижня становить 561 пільговий кредит на 2,2 млрд гривень.

За її словами, нині Ірпінська міська територіальна громада і зокрема місто Ірпінь є одним з показових кейсів по відновленню бізнес-процесів і підприємств, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок великої війни. Розвиток частини бізнесів, які у громаді наразі активно відновлюються, зауважила Шуляк, відбувається у рамках реалізації програми комплексного відновлення, яку Київщина презентувала восени 2023 року.

"Через програми комплексного розвитку (ПКВ) держава об'єднує зусилля щодо відновлення та економічного розвитку, чітко окреслюючи напрями для бізнесу. Наприклад, якщо тут планується індустріальний парк, промисловість має бути готова інвестувати в розвиток. А там, де з'явиться житловий район, зростатимуть нові перспективи для громади. І Київщина стала першою областю, яка створила обласну ПКВ, а кейс Ірпеня показовий у багатьох відношеннях", - зауважила Шуляк.

Вона повідомила, що на сьогодні у громаді до програми "Доступні кредити 5-7-9%" долучилися вже 170 підприємств. Більше того, у в місті відкрили ветеранський простір "VETERAN SPACE. IRPIN" - інклюзивний простір для ветеранів, їхніх сімей та родин полеглих Героїв, де воїни можуть отримати, зокрема, консультації щодо розвитку бізнес-проєктів. Крім цього, свої проєкти з розвитку у Ірпені на сьогодні створюють 24 тисячі внутрішньо-переміщених осіб.

"Ірпінь на власному прикладі показує, що зміни можливі, коли влада, бізнес і жителі об'єднуються заради спільної мети. Тут панує дух співпраці та бажання рухатися вперед", - наголосила Шуляк.

Парламентарка додала, що загалом Київщина наразі входить у пʼятірку регіонів - лідерів за кількістю виданих кредитів за програмою “5-7-9%”, при цьому загальна по Україні кількість виданих кредитів тільки минулого тижня становить 561 пільговий кредит на 2,2 млрд гривень.

"Також у пʼятірку входить Харківщина, яка як і Київщина, долучилася до створення ПКВ. Більше того, досвід Харківщини показує нам приклад синергії громади і бізнесу. На Харківщині громади дивляться на бізнес як на партнера, а не як вовк на ягнятко", - резюмувала Шуляк.

За її словами, наприклад так працюють у Харкові, де знижують податковий тиск на бізнес, а на Закарпатті підтримують релоковані підприємства, допомагаючи їм знайти нове місце для розвитку. Підтримка внутрішньо переміщених осіб - це ще один напрям, який може стати потужним стимулом для розвитку. Люди - це носії змін, і саме вони можуть стати рушієм справжніх перетворень у громадах.