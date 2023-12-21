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Доступ до ліків на основі медичного канабісу допоможе майже 2 млн важкохворих пацієнтів, - Шуляк

Четвер 21 грудня 2023 19:16
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Доступ до ліків на основі медичного канабісу допоможе майже 2 млн важкохворих пацієнтів, - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Близько 2 млн пацієнтів з онкологією, епілепсію, військові з симптомами ПТСР, люди з хворобою Паркінсона та іншими тяжкими захворюваннями нарешті зможуть лікуватися та полегшувати біль препаратами на основі медичного канабісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Велика надія для тисяч важкохворих людей - законопроект №7457- прийнятий парламентом! Це рішення стало кроком до подолання болю для тих, хто має важкі захворювання та поранення. По-справжньому, цей законопроект, навіть, не про легалізацію канабісу, він про людяність, гуманізм та можливість суспільства переступити через міфи та перестороги", - сказала Шуляк.ʼ

Вона також нагадала про те, що медичний канабіс - не куриво, а ліки на його основі. Його ефективність в знеболенні та лікуванні сотень важких хвороб підтверджена світовою практикою, наголосила нардеп.

У документі наголошується на важливості рецепту, лікарського засобу та виробництва в Україні для уникнення можливих корупційних ризиків.

Далі, за її Словами, закон буде направлений на підпис президенту. Наступні кроки - від виконавчої влади. У прикінцевих положеннях закону йдеться про те, що уряд має 6 місяців на розробку та затвердження нормативно-правової бази. МОЗ має розробити протоколи лікування, де буде вказано хвороби, які лікують такими препаратами та дозування.

Фактично потрібно перекласти існуючі протоколи країн ЄС чи США. Нацполіція та МВС - внесе зміни до постанови, щоб дозволити вирощування конопель та виготовлення медичних препаратів. Мінагрополітики - розробить реєстр виробників медичного канабісу.

Більше про те, чому легалізація медичного канабісу в Україні важлива, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Олена Шуляк Медичний канабіс
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