Доступ к Интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неравномерное обеспечение широкополосного доступа к Интернету и низкая готовность государства, бизнеса и граждан к потреблению Интернет-услуг обусловлены рядом проблем в вопросах проведения соответствующей государственной политики по обеспечению инклюзивного доступа в Интернет (инфраструктурные и ценовые ограничения, достаточно низкий уровень платежеспособности украинцев), надлежащего уровня цифровых навыков у населения, доверия и обеспечения безопасности в Интернет-сети и т.п.

"Реализация мероприятий, изложенных в плане по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021 - 2022 годы будет способствовать доступности услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) для каждого жителя Украины", - говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что функционирование государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua создаст условия для эффективных государственных инвестиций для обеспечения ШПД во всех заведениях государственной и коммунальной формы собственности, обеспечит прозрачные закупки в телекоммуникационной сфере, возможность подключения к ШПД во всех населенных пунктах страны и будет служить единым окном для сбора информации о качестве телекоммуникационных услуг.