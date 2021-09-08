UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Доступ к Интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил план мероприятий по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021 - 2022 годы. План предусматривает создание государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неравномерное обеспечение широкополосного доступа к Интернету и низкая готовность государства, бизнеса и граждан к потреблению Интернет-услуг обусловлены рядом проблем в вопросах проведения соответствующей государственной политики по обеспечению инклюзивного доступа в Интернет (инфраструктурные и ценовые ограничения, достаточно низкий уровень платежеспособности украинцев), надлежащего уровня цифровых навыков у населения, доверия и обеспечения безопасности в Интернет-сети и т.п.

"Реализация мероприятий, изложенных в плане по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021 - 2022 годы будет способствовать доступности услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) для каждого жителя Украины", - говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что функционирование государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua создаст условия для эффективных государственных инвестиций для обеспечения ШПД во всех заведениях государственной и коммунальной формы собственности, обеспечит прозрачные закупки в телекоммуникационной сфере, возможность подключения к ШПД во всех населенных пунктах страны и будет служить единым окном для сбора информации о качестве телекоммуникационных услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины