Попередні результати виборів

Станом на 00:50, згідно із сайтом іспанського МВС, вже підраховано 98,61% голосів. Явка на вибори становила 79,5%, що є найвищим показником за останні роки.

Згідно з нинішніми результатами розклад основних сил такий:

права "Народна партія" (PP) на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо отримує - 133 місця;

"Соціалістична партія" (PSOE) на чолі з прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом забере – 115 місць;

ультраправа VOX – 52 місця.

Зазначимо, що всього в парламенті Іспанії 350 місць, тому для більшості потрібно – 176. Сукупно опозиція – партії PP та VOX – отримають 185 місць, що фактично означатиме кінець восьмирічного правління Санчеса.

Зазначимо, що партія PSOE виступає за підтримку та допомогу Україні у війні, розпочатою Росією. Опозиційна PP теж підтримує Україну, а ось VOX – про Україну у своїй передвиборчій кампанії не згадувала.

Санчес визнав поразку

Приблизно після 95% підрахунку голосів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив на пресконференції в оточенні міністрів та інших чиновників. Він публічно та беззастережно визнав, що партія PSOE програла. При цьому політик натякнув, що продовжить обіймати посаду генерального секретаря партії в опозиції.

"Я прошу Іспанію, у яку ми віримо, не здаватися, чинити опір. Ми будемо це робити, і PSOE очолить опозицію... Коли вони (праві партії, – ред.) почнуть скорочувати зарплати, обмежувати права, коли вони почнуть орудувати бензопилою та приватизувати те, що належить усім, ми будемо там, щоб зупинити їх", - сказав Санчес.