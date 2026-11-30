У неділю 29 листопада в Іспанії відбулися дострокові вибори до парламенту. Ближче до ночі майже всі голоси підрахували, праві партії матимуть більшість, а правляча влада вже визнала свою поразку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС Іспанії, El Pais, Clash Report та інші ЗМІ.
Станом на 00:50, згідно із сайтом іспанського МВС, вже підраховано 98,61% голосів. Явка на вибори становила 79,5%, що є найвищим показником за останні роки.
Згідно з нинішніми результатами розклад основних сил такий:
Зазначимо, що всього в парламенті Іспанії 350 місць, тому для більшості потрібно – 176. Сукупно опозиція – партії PP та VOX – отримають 185 місць, що фактично означатиме кінець восьмирічного правління Санчеса.
Зазначимо, що партія PSOE виступає за підтримку та допомогу Україні у війні, розпочатою Росією. Опозиційна PP теж підтримує Україну, а ось VOX – про Україну у своїй передвиборчій кампанії не згадувала.
Приблизно після 95% підрахунку голосів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив на пресконференції в оточенні міністрів та інших чиновників. Він публічно та беззастережно визнав, що партія PSOE програла. При цьому політик натякнув, що продовжить обіймати посаду генерального секретаря партії в опозиції.
"Я прошу Іспанію, у яку ми віримо, не здаватися, чинити опір. Ми будемо це робити, і PSOE очолить опозицію... Коли вони (праві партії, – ред.) почнуть скорочувати зарплати, обмежувати права, коли вони почнуть орудувати бензопилою та приватизувати те, що належить усім, ми будемо там, щоб зупинити їх", - сказав Санчес.
Нагадаємо, що Іспанія пішла на дострокові вибори через політичну кризу, спричинену проблемою дорожнього житла. Чинний прем'єр Санчес зважився на розпуск парламенту, щоб отримати новий мандат довіри та посилити свої позиції, фактично спробувавши повторити успіх, як це було у 2023 році.
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