Доставляли еду и воду. Зеленский рассказал о летчиках, которые летали на "Азовсталь"

Президент Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод Азовсталь в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского в эфире национального телемарафона.

"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Абсолютно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь до Азовстали и привезти им лекарства, еду, воду, забрать тела, раненых почти невозможно. Все это происходило. Никто официально не мог комментировать", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что воздушных коридоров к заводу Азовсталь не было из-за мощной российской ПВО.

"Много недель летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются... Представьте, что делали эти люди. Они летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Мы потеряли многих летчиков. Они абсолютно героические", - подчеркнул Зеленский.