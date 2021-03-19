Доставляли в аптеки контрабандные лекарства из России. Полиция задержала группу лиц

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .

Как установила полиция, двое жителей Одессы и Мариуполя железнодорожным транспортом и с помощью дальнобойщиков доставляли в аптеки Киева и Одессы российские препараты.

У фигурантов дела были проведены обыски, изъяли около 1 миллиона гривен. По заключению экспертизы, часть из лекарств содержала психотропные вещества.

Фото: место следственных действий (mvs.gov.ua)

Причастным сообщили о подозрении по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.