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Доставляли в аптеки контрабандні ліки з Росії. Поліція затримала групу осіб

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 19 березня 2021 14:52
Доставляли в аптеки контрабандні ліки з Росії. Поліція затримала групу осіб Фото: місце слідчих дій (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці викрили схему контрабандного перевезення медичних препаратів з Російської Федерації. Причетним оголосили підозри.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як встановила поліція, двоє жителів Одеси та Маріуполя залізничним транспортом та з допомогою далекобійників доставляли до аптек Києва та Одеси російські препарати.

У фігурантів справи були проведені обшуки, вилучили близько 1 мільйона гривень. За висновком експертизи, частина з ліків містила психотропні речовини.

Доставляли в аптеки контрабандні ліки з Росії. Поліція затримала групу осіб

Фото: місце слідчих дій (mvs.gov.ua)

Причетним було повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Київській області Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів. Затриманим ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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