Досліджує історію та опікується музеями. Де зараз лідер Помаранчевої революції Віктор Ющенко

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Факти з біографії Віктора Ющенка

Родина Ющенків мешкала на Сумщині у селі Хоружівка. Там Віктор Андрійович закінчив школу, а здобувати вищу освіту поїхав до Тернополя у фінансово-економічний інститут (нині Західноукраїнський національний університет).

Після отримання диплома працював помічником головного бухгалтера у колгоспі на Івано-Франківщини, а потім у відділенні Держбанку СРСР у Сумській області.

З проголошенням незалежності продовжив кар'єру у банківській системі України. Очолював Нацбанк із 1993 до 2000 року. За час керівництва Ющенка була проведена грошова реформа та введена в обіг національна валюта – гривня.

Фото: Кравчук, Звягільський, Ющенко на відкритті Банкнотно-монетного двору (facebook.com/president.ukraine)

За президентства Леоніда Кучми у період з кінця 1999 до 2001 року Ющенко обіймав посаду прем'єр-міністра, поки його уряд не був відправлений у відставку Радою через недовіру.

У 2002 очолив опозиційну партію "Наша Україна", яка того ж року перемогла на парламентських виборах.

Помаранчева революція, отруєння, Євроінтеграція

Віктор Ющенко пішов на вибори президента 2004 як самовисуванець. Його головним опонентом став Віктор Янукович. Обидва кандидати пройшли у другий тур, результати якого були сфальсифіковані на користь Януковича.

Це призвело до масових акцій протесту, які переросли у Помаранчеву революцію. Основні події розгорталися на столичному Майдані, а Віктор Ющенко став одним із його лідерів.

В розпал президентської кампанії Ющенко був отруєний діоксинами та мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Розслідування не змогло встановити винних у замаху на кандидата в президенти.

Врешті Верховний суд признав незаконними результати виборів на користь Януковича і постановив провести переголосування. Перемогу здобув Віктор Ющенко з результатом 51,99% голосів, проти 44,2% у Віктора Януковича.

На посаді президента Ющенко прагнув інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, а також проведення економічних реформ.

У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленням ролі парламенту.

Віктор Ющенко добивався отримання Плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року.

У тому ж році зробив спробу отримати Томос про автокефалію української церкви, втім цього не вдалося зробити через спротив патріарха РПЦ Алексія II.

Також Ющенко започаткував роботу над отриманням Україною безвізового режиму з Євросоюзом. У 2007 розпочав переговори про зміни Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці – Угоду про асоціацію з ЄС.

У 2008 підписав договір про вступ України до Світової організації торгівлі.

Фото: Віктор Ющенко став президентом після Помаранчевої революції (facebook.com/president.ukraine)

Віктор Ющенко став першим президентом-українофілом, приклав багато зусиль до популяризації української історії і культури. Активно займався гуманітарною політикою:

відродженням пам’яті про Голодомор (голод 1932-1933 було визнано геноцидом українського народу );

); створенням "Мистецького арсеналу" як центру культурного життя столиці;

як центру культурного життя столиці; відродженням козацької столиці у Батурині (історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" );

); присвоїв провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Через прозахідну політику в Ющенка виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ перекривала постачання газу навіть у новорічні свята.

Президентство Ющенка оцінюють неоднозначно: з одного боку, його вважали прихильником демократії та європейських цінностей, а з іншого – критикували за невиконання обіцяних реформ та посилення конфронтації між політичними силами в країні. Ющенка також критикували за недостатню боротьбу з корупцією та намагання керувати економічними питаннями.

Чотири музеї та тризуб для "Батьківщини-матері". Що зараз робить Віктор Ющенко

Після програшу Віктору Януковичу на виборах президента 2010 Ющенко заснував і очолив Всеукраїнську громадську організацію "Стратегічні ініціативи". Основним напрямком діяльності якої став розвиток громадянського суспільства, оцінка тенденцій в українській політиці, збереження культурних цінностей тощо.

У 2011 році став співголовою Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Хобі Віктора Ющенка є бджільництво та колекціонування предметів старовини. Має приватну колекцію вишитих сорочок та рушників, яку збирає близько 40 років. Захоплення національною українською історією та культурою стало великою частиною його життя поза політикою.

Колишній президент мешкає в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території садиби він створив мінісело: крім триповерхового будинку там розмістилися сад, ферма, пасіка, мінімузей української культури, столярна майстерня, ставок.

Як казав Ющенко в інтерв'ю ТСН, наразі він виступає з лекціями, бере участь у дискусіях та займається розвитком 4-х музеїв.

"Один із них має назву "Код нації", там я хочу показати, хто такі українці й що вони дали цьому великому світові. Ще один – хата Тараса Шевченка, п’ять креслень та два ескізи якої він створив за 8 місяців до своєї смерті", – розповів Ющенко.

З початку повномасштабного вторгнення Віктор Ющенко з родиною залишаються в Україні.

Фото: Ющенко брав участь у створенні макета тризубу для монумента "Батьківщина-мати" (Getty Images)

У 2023 році він взяв особисту участь у створенні тризубу, яким замінили радянський герб на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. У власному музейному комплексі "Код Нації" в Нових Безрадичах Ющенко допомагав автору тризубу Олексію Пергаменщику створювати макет, який потім перетворився на скульптурну форму.

При підготовці використовувалися: інформація з Wikipedia, інтерв'ю Віктора Ющенка ТСН, публікації "Україна молода", "Чесно", "Радіо Свобода", facebook-сторінка Віктора Ющенка.