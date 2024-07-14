Літак дослідників ризикнув зазирнути в "око" руйнівного урагану: як це було (фото, відео)

Нещодавно група дослідників вирушила літаком у центр надпотужного атлантичного урагану "Берил", щоб дізнатись більше про тропічні шторми.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та як виглядала їхня "подорож".

Для чого вчені "подорожують" ураганами

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) регулярно здійснює моніторинг ураганів і досліджує тропічні шторми. Це, зокрема, допомагає науковцям робити прогнози щодо їхнього розвитку.

Нещодавно група дослідників під назвою Hurricane Hunter (з англійської - "Мисливці на урагани") пролетіла літаком крізь найнебезпечніший ураган цього сезону тропічних штормів під назвою "Берил".

Дослідження урагану (фото: omao.noaa.gov)

У NOAA пояснили, що спеціальні радари та інші системи, розташовані на бортах двох "розвідувальних" літаків учених, здатні сканувати урагани вертикально й горизонтально. Це дозволяє синоптикам "бачити шторм у реальному часі".

Деякі прилади (зонди) здатні також вимірювати температуру моря чи океану.

Як відбувається політ крізь ураган

У NOAA наголошують: літати крізь урагани без належної підготовки - дуже небезпечно.

"Неможливо точно змоделювати проникнення в "око бурі", - додав командир NOAA Hurricane Hunter Скотт Прайс.

За його словами, для цього потрібен не лише спеціально підготовлений екіпаж, але й літак з особливими льотними характеристиками. Адже у процесі доведеться буквально "прориватися" крізь стіну з вітру й дощу.

Літаки P-3 Orion і G-IV Jet для дослідження ураганів (фото: omao.noaa.gov)

Крім обладнання, встановленого на літаку, дослідники використовують також сенсорні пристрої у вигляді трубок. Їх скидають вниз (в океан) і вони впродовж свого польоту передають ученим важливі дані.

"Око" урагану "Берил" (скриншот: youtube.com/@IFLScienceOfficial)

Метеоролог-дослідник з Університету Маямі Джейсон Даніон пояснив, що такі "зонди" вимірюють температуру, вологість, тиск і швидкість вітру. При цьому всі дані "збираються" кожні 4,6 метри (на всьому шляху від літака до водної поверхні).

"Усі ці дані надходять потім до Національного спостереження за ураганами та до центрів моделювання - щоб вони могли отримати краще уявлення про атмосферу", - уточнив експерт.

Що варто знати про ураган "Берил"

Ураган "Берил" (англійською - Hurricane Beryl) - перший цьогорічний руйнівний і смертоносний ураган найвищої 5-ї категорії, що сформувався наприкінці червня 2024 року в Атлантичному океані.

Вид на ураган з Міжнародної космічної станції, 1 липня (фото: en.wikipedia.org)

Пройшовши частиною Карибського басейну, півострова Юкатан та узбережжя Мексиканської затоки, він побив велику кількість метеорологічних рекордів (включаючи місцерозташування, інтенсивність і тривалість) і дістався США.

На своєму шляху "Берил" лишав масштабні руйнування, мільярдні збитки та десятки жертв.

"Берил" над східною частиною Карибського моря, 2 липня (фото: en.wikipedia.org)