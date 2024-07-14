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Самолет исследователей рискнул заглянуть в "глаз" разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

Воскресенье 14 июля 2024 17:15
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Самолет исследователей рискнул заглянуть в "глаз" разрушительного урагана: как это было (фото, видео) "Берил" - сверхмощный атлантический ураган 5-й категории (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно группа исследователей отправилась на самолете в центр сверхмощного атлантического урагана "Берил", чтобы узнать больше о тропических штормах.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как выглядело их "путешествие".

Для чего ученые "путешествуют" по ураганам

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) регулярно осуществляет мониторинг ураганов и исследует тропические шторма. Это, в частности, помогает ученым делать прогнозы насчет их развития.

Недавно группа исследователей под названием Hurricane Hunter (с английского - "Охотники за ураганами") пролетела на самолете сквозь самый опасный ураган этого сезона тропических штормов под названием "Берил".

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

Исследование урагана (фото: omao.noaa.gov)

В NOAA объяснили, что специальные радары и другие системы, расположенные на бортах двух "разведывательных" самолетов ученых, способны сканировать ураганы вертикально и горизонтально. Это позволяет синоптикам "видеть шторм в реальном времени".

Некоторые приборы (зонды) способны также измерять температуру моря или океана.

Как происходит полет сквозь ураган

В NOAA подчеркивают: летать сквозь ураганы без должной подготовки - очень опасно.

"Невозможно точно смоделировать проникновение в "глаз бури", - добавил командир NOAA Hurricane Hunter Скотт Прайс.

По его словам, для этого необходим не только специально подготовленный экипаж, но и самолет с особыми летными характеристиками. Ведь в процессе придется буквально "прорываться" сквозь стену из ветра и дождя.

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

Самолеты P-3 Orion и G-IV Jet для исследования ураганов (фото: omao.noaa.gov)

Помимо оборудования, установленного на самолете, исследователи используют также сенсорные устройства в виде трубок. Их сбрасывают вниз (в океан) и они в течение своего полета передают ученым важные данные.

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

"Глаз" урагана "Берил" (скриншот: youtube.com/@IFLScienceOfficial)

Метеоролог-исследователь из Университета Майами Джейсон Данион объяснил, что такие "зонды" измеряют температуру, влажность, давление и скорость ветра. При этом все данные "собираются" каждые 4,6 метра (на всем пути от самолета до водной поверхности).

"Все эти данные поступают затем в Национальное наблюдение за ураганами и в центры моделирования - чтобы они могли получить лучшее представление об атмосфере", - уточнил эксперт.

Что стоит знать об урагане "Берил"

Ураган "Берил" (на английском - Hurricane Beryl) - первый разрушительный и смертоносный ураган высшей 5-й категории, сформировавшийся в конце июня 2024 года в Атлантическом океане.

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

Вид на ураган с Международной космической станции, 1 июля (фото: en.wikipedia.org)

Пройдя по части Карибского бассейна, полуострова Юкатан и побережья Мексиканского залива, он побил большое количество метеорологических рекордов (включая месторасположение, интенсивность и продолжительность) и добрался до США.

На своем пути "Берил" оставлял масштабные разрушения, миллиардные убытки и десятки жертв.

Самолет исследователей рискнул заглянуть в &quot;глаз&quot; разрушительного урагана: как это было (фото, видео)

"Берил" над восточной частью Карибского моря, 2 июля (фото: en.wikipedia.org)

Напомним, ранее мы рассказывали, как рождается дождь и что узнали ученые, заглянув внутрь облаков.

Читайте также, кого называют "отцом метеорологии" и при чем здесь облака.

При подготовке материала были использованы следующие источники: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), NOAA Hurricane Hunters, IFLScience, Wikipedia.

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