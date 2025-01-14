Вистачить витягу. В Україні вирішили проблему з відстрочками для однієї з категорій

Повідомляється, що внесено зміни до процедури отримання відстрочки від мобілізації для родичів зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше надходила велика кількість скарг через юридичну колізію. Річ у тім, що підставою для отримання відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Хоча правова процедура ухвалення такого рішення судом не передбачена законодавством.

Тому незважаючи на те, що за законом родичі мають право на відстрочку, за фактом вони позбавлені можливості її оформити.

Після набрання чинності новою постановою Кабміну достатньо буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Детальний алгоритм дій для отримання витягу доступний - за посиланням.

Зазначимо, право на відстрочку від мобілізації мають: