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Дощі відступають: синоптики дали прогноз погода на сьогодні

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Україна, Субота 15 липня 2023 07:00
Дощі відступають: синоптики дали прогноз погода на сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 15 липня, буде майже без дощів. При цьому очікується спека та невеликий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні у більшості областей України буде мінлива хмарність, але без опадів. Дощі з грозами очікуються лише на сході, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень в Україні буде у межах +23 +28 градусів, а на Закарпатті та півдні прогнозується до +30 градусів спеки. Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів.

Дощі відступають: синоптики дали прогноз погода на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але, за прогнозами синоптиків, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві +25 +27 градусів. Вночі похолодає до +14 +16 градусів.

Дощі відступають: синоптики дали прогноз погода на сьогодні

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, незабаром до України прийде спека з Сахари та принесе нові температурні рекорди.

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