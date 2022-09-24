UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні на сході України очікують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Осінні дощі сьогодні, 24 вересня, накриють східні регіони нашої країни. На решті території буде суха, але прохолодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі очікуються у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В інших регіонах сухо, але з мінливою хмарністю. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас майже на всій території прогнозується похолодання.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +6 градусів, вдень +11 +14;
  • на заході вночі +3 +7, а вдень +12 +17 градусів;
  • у східних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +14 +18;
  • на півдні країни вночі +6 +8, а вдень +15 +18 градусів;
  • у центральних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +12 +15.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода з хмарністю. Вітер північно-західний до 8 м/с. Вночі температура повітря буде лише +4 +6 градусів. Вдень повітря у Києві прогріється до +12 +14 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на вихідні, 24 та 25 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр