Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Осінні дощі сьогодні, 24 вересня, накриють східні регіони нашої країни. На решті території буде суха, але прохолодна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі очікуються у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
В інших регіонах сухо, але з мінливою хмарністю. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас майже на всій території прогнозується похолодання.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні очікується суха погода з хмарністю. Вітер північно-західний до 8 м/с. Вночі температура повітря буде лише +4 +6 градусів. Вдень повітря у Києві прогріється до +12 +14 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на вихідні, 24 та 25 вересня.
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