Дощі та вітер відступають? Що принесе погода наступного тижня і чи повернеться спека

Що буде з погодою наступного тижня й чи повернеться спека

"Зараз територія України продовжує перебувати під впливом північно-західних процесів. Тому атмосферні фронти, які переміщуються з північного заходу, формують таку ось нестійку погоду з короткочасними дощами. Вдень під час атмосферного фронту місцями можуть надходити грози", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що вслід за атмосферними фронтами надходить прохолодна повітряна маса з північних широт (прохолодне повітря).

Крім того, відчуття дискомфорту українцям може додавати рвучкий північно-західний і західний вітер.

Водночас впродовж вихідних із заходу почне формуватись поле підвищеного атмосферного тиску (буде поширюватись антициклон).

"Тобто ось ці атмосферні фронти все ж таки проходять", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Вона повідомила, що вже з неділі (22 червня) на понеділок (23 червня), погоду в Україні буде формувати саме це поле підвищеного атмосферного тиску із заходу.

"Тому вже буде трішечки легше", - додала синоптик.

За її словами, у понеділок воно пошириться на більшість районів Правобережжя. Тому й опади там вже припинятимуться.

Відповідно, прогрів повітря в денні години також буде більш інтенсивним.

Якщо говорити про температурні показники, то впродовж найближчих днів:

вночі залишатиметься 8-13°C (на узбережжі - до +17°C);

вдень завтра (в суботу, 21 червня) у більшості регіонів - 16-23°C;

вдень 22-23 червня (в неділю та у понеділок) дещо тепліше - 19-24°C.

Найвищі показники, починаючи з 22 і 23 числа, очікуються на заході та півдні України - в межах 23-29°C.

"Поки що такої якоїсь спекотної погоди не очікуємо. Хіба що по південних областях вже може бути подекуди 30°C і трішечки вище наступного тижня", - зауважила Птуха.

Нічні температури також дещо зростуть: