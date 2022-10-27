UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні очікується дощ та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні прогнозується дощова погода. У деяких регіонах нашої країни буде туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями невеликий дощ, а вночі на сході - помірні опади. На решті території України сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні у західних областях туман. Видимість обмежена до 200-500 метрів. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів, у південно-західній частині до +18. Вночі температура впаде до +5 +10 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. У Києві вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а вночі очікується +8 +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр