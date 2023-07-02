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Дощі та спека до +30: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Неділя 02 липня 2023 14:30
Дощі та спека до +30: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра Україну знову накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 3 липня буде вологою, можливі короткочасні дощі. Проте у більшості областях очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність. Більшість областей накриють короткочасні дощі, місцями з грозами. Сухо буде лише у південно-східних та північно-західних областях.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть від +25 до +30 градусів, а ночі +14 +19 градусів. У Карпатах вдень до +23, а вночі у межах +9 +14 градусів.

Дощі та спека до +30: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вдень буде +26 +28 градусів, а вночі +17 +19 градусів.

Дощі та спека до +30: якою буде погода в Україні завтра

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у липні.

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