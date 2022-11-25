UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі та сильний туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні буде хмарно, місцями дощі зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 25 листопада, у низці областей нашої країни очікуються дощі, місцями зі снігом. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ. При цьому у Чернігівській та Сумській областях, а також у Карпатах можливий місцями мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вранці на півночі, півдні та в центрі очікується туман, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від -2 морозу до +3 градусів. На решті території вночі +1 +6, а вдень +4 +9 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень очікується дощ, а ночі без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. У Київській області вранці можливий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

У Києві протягом доби температура повітря буде триматися у межах від 0 до +3 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіПогода