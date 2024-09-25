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Дощі та грози накриють декілька областей України: прогноз погоди на завтра

Середа 25 вересня 2024 13:39
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Дощі та грози накриють декілька областей України: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 26 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. При цьому декілька областей накриють дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентр.

Завтра у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, а також вночі на заході країни можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. На більшості території опадів не очікується.

Вітер переважатиме південний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла, на заході, сході, а також у Сумській та Полтавській областях – 7-12 градусів.

Вдень термометри показуватимуть +21 +26 градусів, на півдні країни – до +29. У Карпатах вночі очікується +5 +10 градусів, а вдень +16 +21.

Дощі та грози накриють декілька областей України: прогноз погоди на завтра

Погода в столичному регіоні

По Київській області 26 вересня очікується мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. У Києві - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +12 +17 градусів, вдень - +21 +26. У самому Києві вночі буде +14 +16 градусів, а вдень – +23 +25.

Похолодання в Україні

Вересень поступово вступає у свої права. Холодніші ночі та очікувані дощі наприкінці місяця підтверджують зміну погоди в Україні. Синоптики детально розповіли про погодні умови на четвертий робочий тиждень вересня. Більше про це читайте на РБК-Україна.

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