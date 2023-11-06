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Дощі почнуть відступати з четверга: прогноз погоди в Україні на тиждень

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою, місцями з мокрим снігом цього тижня з 7 по 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра буде без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах прогнозується дощ. Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, на узбережжі морів до +12. При цьому вдень прогнозується +11 +16 градусів, а на півдні країни +15 +20.

У наступні дві доби пройдуть дощі, а вночі в Карпатах з мокрим снігом. Проте вже вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів. Температура повітря вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +6 +13. При цьому у південній частині вночі очікується +7 +12, а вдень 8 листопада +13 +19 градусів й 9 листопада +9 +14.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах, в четвер у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю в Україні буде без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -2 градусів, а вдень +7 +13. У південній частині вночі  буде +1 +7, а вдень +9 +15.

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Погода в Україні